Песков: контакты России и США будут продолжаться

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 17 апреля подчеркнул важность текущего диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, диалог между странами идет, он конструктивный. Но, безусловно, есть еще очень много сложных вопросов, которые надо решать. Вместе с тем Дмитриев тоже не стал строить прогнозы о том, насколько успешно продвигается обсуждение.