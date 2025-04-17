Песков: контакты России и США будут продолжаться
Контакты между Россией и США будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться», – пояснил представитель Кремля журналистам.
Однако Песков пока воздержался от прогнозов относительно будущих переговоров.
«Нет, мы не звездочеты», – ответил он на вопрос о возможных сроках следующих встреч.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 17 апреля подчеркнул важность текущего диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, диалог между странами идет, он конструктивный. Но, безусловно, есть еще очень много сложных вопросов, которые надо решать. Вместе с тем Дмитриев тоже не стал строить прогнозы о том, насколько успешно продвигается обсуждение.
«Время покажет», – заключил он, говоря о перспективах урегулирования.