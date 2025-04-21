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Срок объявленного Путиным пасхального перемирия истек

Ведомости

Действие пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истекло в 00:00 21 апреля.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, верховный главнокомандующий не давал команды по продлению прекращения огня.

Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Предполагалось, что оно продлится с 18:00 мск того же дня и до полуночи 21 апреля. Российский лидер заявил, что перемирие покажет, насколько искренней является готовность и способность Киева соблюдать договоренности и участвовать в мирных переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня на Пасху, добавив, что Киев готов поддержать продление режима тишины после 20 апреля.

20 апреля Минобороны РФ сообщало, что все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. Оборонное ведомство обвинило украинских военных в попытке атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. Отмечалось, что украинская армия применила 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции Вооруженных сил (ВС) РФ и нанесли 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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