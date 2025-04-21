Срок объявленного Путиным пасхального перемирия истек

20 апреля Минобороны РФ сообщало, что все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. Оборонное ведомство обвинило украинских военных в попытке атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. Отмечалось, что украинская армия применила 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции Вооруженных сил (ВС) РФ и нанесли 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.