Срок объявленного Путиным пасхального перемирия истек
Действие пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истекло в 00:00 21 апреля.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, верховный главнокомандующий не давал команды по продлению прекращения огня.
Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Предполагалось, что оно продлится с 18:00 мск того же дня и до полуночи 21 апреля. Российский лидер заявил, что перемирие покажет, насколько искренней является готовность и способность Киева соблюдать договоренности и участвовать в мирных переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня на Пасху, добавив, что Киев готов поддержать продление режима тишины после 20 апреля.
20 апреля Минобороны РФ сообщало, что все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. Оборонное ведомство обвинило украинских военных в попытке атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. Отмечалось, что украинская армия применила 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции Вооруженных сил (ВС) РФ и нанесли 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.