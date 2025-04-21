El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине не подтверждено
На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на бывшего члена команды госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
«Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они и не являются одними из крупнейших в мире», – отметил Баркер.
По его словам, самым весомым аргументом в пользу наличия полезных ископаемых на Украине было то, что это большая страна. При этом сведения, которыми обладает президент США Дональд Трамп, являются устаревшими, поэтому ни одна крупная американская компания не проявила интереса к сделке. Правительство Украины также не оценило предполагаемые запасы редкоземельных металлов в стране. Баркер подчеркнул, что это соглашение не имеет коммерческой выгоды и больше похоже на «шантаж».
17 апреля Трамп объявил о планах подписать сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале. Тогда визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого Зеленский уехал, а подписание документа так и не состоялось.
16 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Вашингтон зафиксируют соглашение по полезным ископаемым в меморандуме о намерениях, работа над ним уже завершается. Документ потребует ратификации в Верховной раде.