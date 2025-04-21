El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине не подтверждено

По его словам, самым весомым аргументом в пользу наличия полезных ископаемых на Украине было то, что это большая страна. При этом сведения, которыми обладает президент США Дональд Трамп, являются устаревшими, поэтому ни одна крупная американская компания не проявила интереса к сделке. Правительство Украины также не оценило предполагаемые запасы редкоземельных металлов в стране. Баркер подчеркнул, что это соглашение не имеет коммерческой выгоды и больше похоже на «шантаж».