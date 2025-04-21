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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Сообщение опубликовано в его соцсети Truth Social.

«Покойся с миром, Франциск! Храни Господь его и всех, кто его любил», – написал американский лидер.

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо). Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться.

14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у него диагностировали начало двусторонней пневмонии. 28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы.

В феврале Франциск осудил миграционную политику президента США Трампа. Тогда понтифик призвал американских епископов не поддаваться позициям, которые «дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам – мигрантам и беженцам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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