Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Сообщение опубликовано в его соцсети Truth Social.
«Покойся с миром, Франциск! Храни Господь его и всех, кто его любил», – написал американский лидер.
21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо). Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться.
14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у него диагностировали начало двусторонней пневмонии. 28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы.
В феврале Франциск осудил миграционную политику президента США Трампа. Тогда понтифик призвал американских епископов не поддаваться позициям, которые «дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам – мигрантам и беженцам».