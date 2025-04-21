Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо). Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться.