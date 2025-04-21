Президент Аргентины объявит неделю траура в связи со смертью папы римского

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан заявлял о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз Франциск появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».