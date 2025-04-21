Президент Аргентины объявит неделю траура в связи со смертью папы римского
Президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил представитель аргентинского лидера Мануэль Адорни в соцсети X.
Сам Милей в X заявил, что с глубокой скорбью узнал о кончине Франциска. Президент Аргентины отметил, что, несмотря на разногласия, которые сейчас кажутся незначительными, возможность знать понтифика в его доброте и мудрости была для него настоящей честью.
Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан заявлял о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз Франциск появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Хорхе Марио Бергольо (мирское имя понтифика) родился 17 декабря 1936 г. в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Повзрослев, юноша окончил семинарию и преподавал философию в католическом колледже в столице Аргентины. Был рукоположен в сан в декабре 1969 г. В феврале 2001 г. папа римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы. 13 марта 2013 г. его избрали 266-м главой Римско-католической церкви.