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Президент Аргентины объявит неделю траура в связи со смертью папы римского

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил представитель аргентинского лидера Мануэль Адорни в соцсети X.

Сам Милей в X заявил, что с глубокой скорбью узнал о кончине Франциска. Президент Аргентины отметил, что, несмотря на разногласия, которые сейчас кажутся незначительными, возможность знать понтифика в его доброте и мудрости была для него настоящей честью.

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан заявлял о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз Франциск появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

Хорхе Марио Бергольо (мирское имя понтифика) родился 17 декабря 1936 г. в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Повзрослев, юноша окончил семинарию и преподавал философию в католическом колледже в столице Аргентины. Был рукоположен в сан в декабре 1969 г. В феврале 2001 г. папа римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы. 13 марта 2013 г. его избрали 266-м главой Римско-католической церкви.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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