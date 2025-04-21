Путин: Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы
Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на Всероссийском муниципальном форуме. Ответы российского лидера на вопросы СМИ опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Наше предложение рассматривалось, как игра с судьбами, жизнями людей. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для Киева», – сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам и надеется, что Киев будет относиться к этому вопросу так же.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на это предложение, заявил, что на Украине продолжают происходить воздушные атаки. Bloomberg писал, что такое сообщение показывает отказ украинского лидера от перемирия. Позже он обещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать дальнейшее продление перемирия.
21 апреля Минобороны РФ заявило, что несмотря на существенное снижение интенсивности боевых действий, зафиксировано 4900 нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с помощью беспилотников, утверждает ведомство. В министерстве также отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.