Путин: Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на это предложение, заявил, что на Украине продолжают происходить воздушные атаки. Bloomberg писал, что такое сообщение показывает отказ украинского лидера от перемирия. Позже он обещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать дальнейшее продление перемирия.