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Путин: Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Ведомости

Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на Всероссийском муниципальном форуме. Ответы российского лидера на вопросы СМИ опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Наше предложение рассматривалось, как игра с судьбами, жизнями людей. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для Киева», – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам и надеется, что Киев будет относиться к этому вопросу так же. 

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля того же дня до 00:00 21 апреля. 

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на это предложение, заявил, что на Украине продолжают происходить воздушные атаки. Bloomberg писал, что такое сообщение показывает отказ украинского лидера от перемирия. Позже он обещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать дальнейшее продление перемирия.

21 апреля Минобороны РФ заявило, что несмотря на существенное снижение интенсивности боевых действий, зафиксировано 4900 нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с помощью беспилотников, утверждает ведомство. В министерстве также отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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