Кремль проинформирует о возможном визите Уиткоффа в Москву
Кремль проинформирует о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, если он состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Предполагается, что Уиткофф может посетить столицу и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне предоставления американским лидером Дональдом Трампом деталей мирного соглашения и грядущих переговоров в Лондоне.
«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», – сказал он.
Трамп планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Источник в администрации президента США сообщил The New York Post, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины. Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня.
Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по перемирию пройдут в Лондоне 23 апреля. По словам главы Украины Владимира Зеленского, Киев готов к конструктивным шагам для достижения прекращения огня и установления длительного мира.