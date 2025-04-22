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Кремль проинформирует о возможном визите Уиткоффа в Москву

Ведомости

Кремль проинформирует о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, если он состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Предполагается, что Уиткофф может посетить столицу и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне предоставления американским лидером Дональдом Трампом деталей мирного соглашения и грядущих переговоров в Лондоне.

«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», – сказал он.

Трамп планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Источник в администрации президента США сообщил The New York Post, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины. Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по перемирию пройдут в Лондоне 23 апреля. По словам главы Украины Владимира Зеленского, Киев готов к конструктивным шагам для достижения прекращения огня и установления длительного мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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