Кремль проинформирует о возможном визите Уиткоффа в Москву

Трамп планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Источник в администрации президента США сообщил The New York Post, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины. Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня.