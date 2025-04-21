Переговоры по Украине пройдут 23 апреля в Лондоне

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также заявил о начале нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Правда, по его информации, встречи стартуют 22 апреля в Лондоне с участием представителей Евросоюза, США и украинской делегации.