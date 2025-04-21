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Переговоры по Украине пройдут 23 апреля в Лондоне

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение переговоров по перемирию в новом формате. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты», – написал Зеленский.

По его словам, Киев готов к конструктивным шагам для достижения прекращения огня и установления длительного мира.

Зеленский также отметил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Диалог, по его оценке, был «хорошим и подробным».

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также заявил о начале нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Правда, по его информации, встречи стартуют 22 апреля в Лондоне с участием представителей Евросоюза, США и украинской делегации.

«Это будет продолжением консультаций, которые проходили в Париже на прошлой неделе», – написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что ключевой целью предстоящей встречи станет выработка общей позиции США, европейских стран и Украины относительно путей урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе. Он также отметил, что в ближайшие три дня предоставит полную информацию о ходе разрешения конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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