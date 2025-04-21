Переговоры по Украине пройдут 23 апреля в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение переговоров по перемирию в новом формате. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты», – написал Зеленский.
По его словам, Киев готов к конструктивным шагам для достижения прекращения огня и установления длительного мира.
Зеленский также отметил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Диалог, по его оценке, был «хорошим и подробным».
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также заявил о начале нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Правда, по его информации, встречи стартуют 22 апреля в Лондоне с участием представителей Евросоюза, США и украинской делегации.
«Это будет продолжением консультаций, которые проходили в Париже на прошлой неделе», – написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что ключевой целью предстоящей встречи станет выработка общей позиции США, европейских стран и Украины относительно путей урегулирования конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе. Он также отметил, что в ближайшие три дня предоставит полную информацию о ходе разрешения конфликта.