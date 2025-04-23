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/ Политика

США планируют отказаться от синтетических пищевых красителей

Ведомости

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) намерено исключить синтетические пищевые красители из продовольственных поставок в страну. Об этом заявили министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и комиссар FDA Марти Макари.

Как пишет Reuters, FDA отзовет разрешения на применение двух пищевых красителей и будет работать с промышленностью над добровольным исключением шести других к концу 2026 г. Кеннеди-младший и Макари указали на возможную связь между потреблением красителей и такими заболеваниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ожирение и диабет. По мнению многих ученых, речь о сфере, требующей дополнительных исследований.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщило о планах разрешить в ближайшие недели использование четырех новых натуральных пищевых красителей, а также ускорить рассмотрение и одобрение других. Макари пообещал, что продукты не подорожают из-за перехода от синтетических красителей к натуральным. Производителям продуктов питания он предложил использовать для окрашивания арбузный, свекольный и морковный соки.

Сенат США утвердил на пост министра здравоохранения и социальных служб США Кеннеди-младшего, известного своей антипрививочной позицией. Сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди был противником назначения Кеннеди-младшего, но после поддержал его кандидатуру, так как тот заверил его, что не отменит национальную программу вакцинации детей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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