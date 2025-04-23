США планируют отказаться от синтетических пищевых красителей

Как пишет Reuters, FDA отзовет разрешения на применение двух пищевых красителей и будет работать с промышленностью над добровольным исключением шести других к концу 2026 г. Кеннеди-младший и Макари указали на возможную связь между потреблением красителей и такими заболеваниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ожирение и диабет. По мнению многих ученых, речь о сфере, требующей дополнительных исследований.