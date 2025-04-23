США планируют отказаться от синтетических пищевых красителей
Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) намерено исключить синтетические пищевые красители из продовольственных поставок в страну. Об этом заявили министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и комиссар FDA Марти Макари.
Как пишет Reuters, FDA отзовет разрешения на применение двух пищевых красителей и будет работать с промышленностью над добровольным исключением шести других к концу 2026 г. Кеннеди-младший и Макари указали на возможную связь между потреблением красителей и такими заболеваниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ожирение и диабет. По мнению многих ученых, речь о сфере, требующей дополнительных исследований.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщило о планах разрешить в ближайшие недели использование четырех новых натуральных пищевых красителей, а также ускорить рассмотрение и одобрение других. Макари пообещал, что продукты не подорожают из-за перехода от синтетических красителей к натуральным. Производителям продуктов питания он предложил использовать для окрашивания арбузный, свекольный и морковный соки.
Сенат США утвердил на пост министра здравоохранения и социальных служб США Кеннеди-младшего, известного своей антипрививочной позицией. Сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди был противником назначения Кеннеди-младшего, но после поддержал его кандидатуру, так как тот заверил его, что не отменит национальную программу вакцинации детей.