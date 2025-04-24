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Трамп положительно оценил переговоры в Лондоне по украинскому вопросу

Ведомости

Переговоры на тему украинского конфликта в Лондоне прошли хорошо, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению», – добавил он.

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Позже встреча была отложена ведущими дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры прошли без представителей Вашингтона. При этом делегация республики провела встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Лондоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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