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Украинская сторона провела встречу с Келлогом в Лондоне

Ведомости

Украинская делегация провела встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Лондоне, сообщил глава офиса лидера Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он написал, что в ходе переговоров Киев подчеркнул, что первым шагом к началу переговоров о достижении мира должно стать немедленное и полное прекращение огня на территории страны. Ермак отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои позиции во время переговоров.

Киев и Вашингтон договорились о продолжении диалога и регулярных контактах, заключил глава офиса президента Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры в Лондоне прошли без американских представителей. Такой вывод был сделан на основе того, что Ермак не упомянул присутствие Келлога в своем отчете.

За день до назначенных переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.

Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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