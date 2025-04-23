Украинская сторона провела встречу с Келлогом в Лондоне
Украинская делегация провела встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Лондоне, сообщил глава офиса лидера Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Он написал, что в ходе переговоров Киев подчеркнул, что первым шагом к началу переговоров о достижении мира должно стать немедленное и полное прекращение огня на территории страны. Ермак отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои позиции во время переговоров.
Киев и Вашингтон договорились о продолжении диалога и регулярных контактах, заключил глава офиса президента Украины.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры в Лондоне прошли без американских представителей. Такой вывод был сделан на основе того, что Ермак не упомянул присутствие Келлога в своем отчете.
За день до назначенных переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.