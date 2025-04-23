Украинская сторона провела встречу с Келлогом в Лондоне

Он написал, что в ходе переговоров Киев подчеркнул, что первым шагом к началу переговоров о достижении мира должно стать немедленное и полное прекращение огня на территории страны. Ермак отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои позиции во время переговоров.