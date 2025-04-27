Путин и Герасимов провели отдельный разговор после доклада по Курской области

ВСУ зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда в регионе объявили режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. С марта, после начала активных наступательных действий РФ, с территорий Курской области были эвакуированы 808 человек, говорил врио губернатора Александр Хинштейн.