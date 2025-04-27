Путин и Герасимов провели отдельный разговор после доклада по Курской области
Президент РФ Владимир Путин попросил начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерия Герасимова задержаться для беседы после доклада о возвращении Курской области под контроль России. На это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Детали разговора Зарубин не раскрыл.
Герасимов объявил об освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
Наиболее активная фаза операции началась 6 марта, говорил Герасимов. В том же месяце произошел прорыв в тыл украинской армии через трубу газотранспортной системы. 13 марта Минобороны объявило о возвращении города Суджа под контроль ВС РФ.
ВСУ зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда в регионе объявили режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. С марта, после начала активных наступательных действий РФ, с территорий Курской области были эвакуированы 808 человек, говорил врио губернатора Александр Хинштейн.