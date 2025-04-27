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Путин и Герасимов провели отдельный разговор после доклада по Курской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин попросил начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерия Герасимова задержаться для беседы после доклада о возвращении Курской области под контроль России. На это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Детали разговора Зарубин не раскрыл.

Герасимов объявил об освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

Наиболее активная фаза операции началась 6 марта, говорил Герасимов. В том же месяце произошел прорыв в тыл украинской армии через трубу газотранспортной системы. 13 марта Минобороны объявило о возвращении города Суджа под контроль ВС РФ.

ВСУ зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда в регионе объявили режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. С марта, после начала активных наступательных действий РФ, с территорий Курской области были эвакуированы 808 человек, говорил врио губернатора Александр Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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