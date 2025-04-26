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С освобожденных территорий Курской области с марта эвакуировали 808 человек

Ведомости

С освобожденных территорий Курской области с мартовского продвижения российских военных эвакуированы 808 человек. Об этом заявил «РИА Новости» временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По словам Герасимова, наиболее активная фаза операции началась 6 марта. Благодаря наступательным действиям и прорыву в тыл противника по трубе газотранспортной системы оборона ВСУ обрушилась. После этого начался хаотичный отход украинских подразделений.

Путин поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в освобождении региона.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись боевые действия. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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