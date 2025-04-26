С освобожденных территорий Курской области с марта эвакуировали 808 человек

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По словам Герасимова, наиболее активная фаза операции началась 6 марта. Благодаря наступательным действиям и прорыву в тыл противника по трубе газотранспортной системы оборона ВСУ обрушилась. После этого начался хаотичный отход украинских подразделений.