Трамп обвинил американскую прессу в коррумпированности и отсутствии свободы
Президент США Дональд Трамп обвинил американскую прессу в отсутствии свободы и честности. В социальной сети Truth Social он заявил, что сейчас она коррумпирована.
Он заявил, что в США остались СМИ, которые «пишут плохие истории и крупно обманывают в опросах».
Американский лидер призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации.
Ранее Трамп и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковали The New York Times за распространение ложной информации. Тогда газета писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Утверждалось, что Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE. Маск заявил, что материалы являются чистейшей пропагандой, а Трамп назвал такие публикации позором.