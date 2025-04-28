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Трамп обвинил американскую прессу в коррумпированности и отсутствии свободы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую прессу в отсутствии свободы и честности. В социальной сети Truth Social он заявил, что сейчас она коррумпирована.

Он заявил, что в США остались СМИ, которые «пишут плохие истории и крупно обманывают в опросах».

Американский лидер призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации.

Ранее Трамп и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковали The New York Times за распространение ложной информации. Тогда газета писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Утверждалось, что Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE. Маск заявил, что материалы являются чистейшей пропагандой, а Трамп назвал такие публикации позором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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