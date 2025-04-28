Трамп обвинил американскую прессу в коррумпированности и отсутствии свободы

Ранее Трамп и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковали The New York Times за распространение ложной информации. Тогда газета писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Утверждалось, что Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE. Маск заявил, что материалы являются чистейшей пропагандой, а Трамп назвал такие публикации позором.