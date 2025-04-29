Власти Ирана назвали диверсию среди возможных причин взрыва в порту Шахид-Раджаи
Правительство Ирана не исключает, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могла стать диверсия. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента страны Мохаммад Мехди Шахрияри, передает Rouydad 24.
Он отметил, что возможной причиной взрыва могли быть диверсия или саботаж. Шахрияри предположил, что это мог быть удар FPV-дронами или проникновение в Иран «людей извне», то есть диверсантов.
26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел сильный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени назвал причинами взрыва халатность и неосторожность. В результате произошедшего погибли 70 человек, еще более 1100 пострадали. Правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Авиация МЧС России помогает ликвидировать последствия пожара.