Число жертв взрыва в порту Ирана выросло до 70 человек

До этого число погибших оценивалось в 65 человек, еще 138 пострадавших были госпитализированы. Взрыв произошел днем 26 апреля. По предварительным данным, причиной трагедии стало неправильное хранение химикатов в контейнерах. В связи с происшествием правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.