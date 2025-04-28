Число жертв взрыва в порту Ирана выросло до 70 человек
Число жертв мощного взрыва в порту имени Шахида-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 70 человек. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на главу антикризисного управления провинции Хормозган.
«Число погибших в результате инцидента в порту Шахид-Раджаи достигло 70 человек», – говорится в сообщении.
До этого число погибших оценивалось в 65 человек, еще 138 пострадавших были госпитализированы. Взрыв произошел днем 26 апреля. По предварительным данным, причиной трагедии стало неправильное хранение химикатов в контейнерах. В связи с происшествием правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. Российский лидер также объявил об отправке самолетов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в порту Шахид-Раджаи после взрыва.