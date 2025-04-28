Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 46

Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 46 человек. Об этом сообщает агентство Mehr в Telegram-канале со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.