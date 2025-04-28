Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 46
Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 46 человек. Об этом сообщает агентство Mehr в Telegram-канале со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.
Кроме того, 138 человек были госпитализированы, добавил он. 1072 пострадавших были выписаны из медучреждений после оказания медицинской помощи.
По информации агентства, в порту начались спасательные работы. Подчеркивается, что в некоторых районах они все еще ограничены из-за высокой температуры и токсичных паров.
Днем 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. По предварительным данным, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. В связи с трагедией правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.