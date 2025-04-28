МИД Ирана назвал причины взрыва в порту Шахид-Раджаи
Причинами взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана стали халатность и неосторожность. Об этом заявил министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени, передает Tasnim.
По его словам, в порту не приняли необходимых мер предосторожности.
Днем 26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Предварительно, детонация случилась в результате неправильного хранения химикатов в контейнерах. Из-за взрыва погибли 46 человек, еще более 1100 пострадали. В связи с произошедшим правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Он заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва. Позднее Путин объявил об отправке бортов МЧС России в Иран для тушения пожара в порту.