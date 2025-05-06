Хуснуллин с Хинштейном посетили Суджу в Курской области

Он также сообщил, что во время встречи были затронуты темы совместной работы по социально-экономическому развитию Курской области. Хинштейн добавил, что сейчас во всех приграничных районах ведется работа по разминированию. В ней задействованы инженерные войска, силы МЧС, а также специалисты «Барс-Курск».