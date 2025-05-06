Хуснуллин с Хинштейном посетили Суджу в Курской области
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Курскую область по поручению главы государства Владимира Путина. Он побывал в Судже и Большом Солдатском. Об этом вице-премьер рассказал в своем Telegram-канале.
В рамках поездки Хуснсуллин провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Вице-премьер отметил, что сейчас идет формирование бюджета для восстановления территорий. Поэтому в ходе совещания они обсудили, как идет подготовка, а также «наметили планы», что нужно сделать и какой объем работы предстоит проделать.
Кроме того, Хуснуллин отметил, что на данном этапе Курской области необходима помощь других регионов РФ, рассказал Хинштейн в своем Telegram-канале. «Курская область оказалась в тяжелейших условиях, и в одиночку быстро мы не справимся!» – добавил губернатор.
Он также сообщил, что во время встречи были затронуты темы совместной работы по социально-экономическому развитию Курской области. Хинштейн добавил, что сейчас во всех приграничных районах ведется работа по разминированию. В ней задействованы инженерные войска, силы МЧС, а также специалисты «Барс-Курск».
После полного освобождения Курской области от украинских военных Хуснуллин заявил, что на ее территории оперативно проведут оценку ущерба. После этого в регионе начнутся восстановительные работы.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 12 марта этого года российскими войсками была освобождена Суджа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от вооруженных сил Украины.