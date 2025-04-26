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Хуснуллин пообещал оперативно оценить ущерб после освобождения Курской области

Ведомости

На освобожденных территориях Курской области оперативно проведут оценку ущерба, после этого в регионе начнутся восстановительные работы, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

После ухода украинских военных из региона России предстоит провести большую работу по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, написал вице-премьер в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что эти мероприятия будут быстро организованы «с учетом нашего опыта». 

«Оперативно проведем оценку ущерба и начнем работы», – добавил Хуснуллин.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы. Инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что с освобожденных территорий с мартовского продвижения российских военных эвакуированы 808 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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