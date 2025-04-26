Хуснуллин пообещал оперативно оценить ущерб после освобождения Курской области
На освобожденных территориях Курской области оперативно проведут оценку ущерба, после этого в регионе начнутся восстановительные работы, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
После ухода украинских военных из региона России предстоит провести большую работу по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, написал вице-премьер в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что эти мероприятия будут быстро организованы «с учетом нашего опыта».
«Оперативно проведем оценку ущерба и начнем работы», – добавил Хуснуллин.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы. Инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что с освобожденных территорий с мартовского продвижения российских военных эвакуированы 808 человек.