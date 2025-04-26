Хуснуллин пообещал оперативно оценить ущерб после освобождения Курской области

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы. Инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.