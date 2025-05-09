Ушаков: РФ и США поднимают тему поставок газа в Европу

В июне Еврокомиссия (ЕК) намерена представить план полного запрета импорта российского газа в страны Евросоюза, писал Bloomberg 5 мая со ссылкой на источники. Предполагается запрет как поставок газа по трубопроводам, так и импорт сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. ЕК рассчитывает запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) соглашениям, а также заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК хочет запретить к концу 2027 г.