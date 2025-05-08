Reuters: РФ и США рассматривают возобновление поставок российского газа в Европу

По словам пяти собеседников, на переговорах обсуждалось, что американские инвесторы могут получить доли в газопроводе «Северный поток», в трубопроводе, проходящем через Украину или в самом «Газпроме». Компании США также могут покупать газ у «Газпрома» и отправлять его в Европу (включая Германию). Кроме того, источники заявляют, что на дипломатических переговоров с участием потенциальных американских инвесторов рассматривалась идея приобретения газа из РФ американским покупателем с последующим экспортом ресурса в Европу, чтобы «смягчить политическую оппозицию в Европе, выступающую против возобновления поставок».