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Reuters: РФ и США рассматривают возобновление поставок российского газа в Европу

Участие Вашингтона позволит избавиться от политической оппозиции внутри ЕС, отмечает агентство
Ведомости

Официальные лица России и США провели переговоры о возможной помощи Вашингтона в возобновлении поставок газа из РФ в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь источников.

Двое собеседников сообщили, что вопрос о газе обсуждался спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в рамках мирных переговоров по Украине. При этом представитель Уиткоффа отказался от комментариев, а в РФПИ агентству сообщили, что на данный момент таких обсуждений не ведется.

«Президент США Дональд Трамп выступает за мир на Украине, что повышает вероятность потепления в газовых отношениях. Источники, близкие к двусторонним переговорам, заявили, что восстановление роли Москвы на газовом рынке Европейского союза может помочь заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в материале.

По словам пяти собеседников, на переговорах обсуждалось, что американские инвесторы могут получить доли в газопроводе «Северный поток», в трубопроводе, проходящем через Украину или в самом «Газпроме». Компании США также могут покупать газ у «Газпрома» и отправлять его в Европу (включая Германию). Кроме того, источники заявляют, что на дипломатических переговоров с участием потенциальных американских инвесторов рассматривалась идея приобретения газа из РФ американским покупателем с последующим экспортом ресурса в Европу, чтобы «смягчить политическую оппозицию в Европе, выступающую против возобновления поставок».

По данным Reuters, участие США в восстановлении продаж газа может помочь России справиться с политической оппозицией в значительной части Европы. Источники агентства также считают, что участие Вашингтона пойдет на пользу ему самому, так как позволит «заявить о себе» и, возможно, получить «некоторый контроль над тем, сколько российского газа возвращается в Европу».

6 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что страны ЕС хотят отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. В этот день Еврокомиссия опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок газа из РФ к 2027 г. Документ предполагает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Politico при этом сообщало, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей может не заинтересовать европейских предпринимателей, так как некоторые компании уже присматриваются к возможности возобновить полноценный импорт газа из РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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