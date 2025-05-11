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Хинштейн: позиция добра является позицией силы

Ведомости

Позиция добра является и позицией силы. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о начале переговоров с Украиной 15 мая.

«Прямые переговоры без всяких предварительных условий наглядно демонстрируют стремление президента к миру. Тем более – на фоне успехов нашей армии и полного освобождения Курской области», – написал он в Telegram.

Вооруженные сил Украины (ВСУ), несмотря на объявленную в одностороннем порядке остановку боев со стороны РФ, продолжают атаковать российские регионы: «Только за три последних дня (8-10 мая) в Курской области четыре человека погибли, еще три были ранены». 

Хинштейн отметил, что российская армия продвигается по линии фронта, создает «новые буферные зоны», завершена и операция в Курской области, но «каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее над всеми было мирное небо».

«Позиция добра – это позиция силы», – заключил он.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал возможную встречу «потенциально великим днем для России и Украины».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. В Киеве ожидают, что Россия подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в апреле, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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