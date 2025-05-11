Хинштейн: позиция добра является позицией силы
Позиция добра является и позицией силы. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о начале переговоров с Украиной 15 мая.
«Прямые переговоры без всяких предварительных условий наглядно демонстрируют стремление президента к миру. Тем более – на фоне успехов нашей армии и полного освобождения Курской области», – написал он в Telegram.
Вооруженные сил Украины (ВСУ), несмотря на объявленную в одностороннем порядке остановку боев со стороны РФ, продолжают атаковать российские регионы: «Только за три последних дня (8-10 мая) в Курской области четыре человека погибли, еще три были ранены».
Хинштейн отметил, что российская армия продвигается по линии фронта, создает «новые буферные зоны», завершена и операция в Курской области, но «каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее над всеми было мирное небо».
«Позиция добра – это позиция силы», – заключил он.
11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал возможную встречу «потенциально великим днем для России и Украины».
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. В Киеве ожидают, что Россия подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в апреле, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий.