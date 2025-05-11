Хинштейн: позиция добра является позицией силы

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. В Киеве ожидают, что Россия подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в апреле, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий.