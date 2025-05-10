Песков: Москва подумает о 30-дневном перемирии

10 мая Украина предложила полное прекращение огня на 30 дней с 12 мая. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Польша и ФРГ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в случае согласия Москвы длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».