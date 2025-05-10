Песков: Москва подумает о 30-дневном перемирии
Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии с 12 мая, но давить на Москву бесполезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу CNN.
«Мы должны подумать об этом. У нас есть собственная позиция», – сказал он.
Песков отметил, что РФ открыта к диалогу и ценит посреднические усилия администрации президента США: «Но пытаться давить на нас – бесполезно».
10 мая Украина предложила полное прекращение огня на 30 дней с 12 мая. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Польша и ФРГ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в случае согласия Москвы длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».
Россия заявляла, что готова к переговорам по военному конфликту без предварительных условий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие.
Сейчас действует трехдневное перемирие, объявленное Россией. Оно завершится в 0:00 мск 11 мая. Киев отверг инициативу, предложив вместо этого остановку боев на 30 дней.