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Песков: Москва подумает о 30-дневном перемирии

Ведомости

Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии с 12 мая, но давить на Москву бесполезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу CNN.

«Мы должны подумать об этом. У нас есть собственная позиция», – сказал он.

Песков отметил, что РФ открыта к диалогу и ценит посреднические усилия администрации президента США: «Но пытаться давить на нас – бесполезно».

10 мая Украина предложила полное прекращение огня на 30 дней с 12 мая. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Польша и ФРГ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в случае согласия Москвы длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».

Россия заявляла, что готова к переговорам по военному конфликту без предварительных условий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие.

Сейчас действует трехдневное перемирие, объявленное Россией. Оно завершится в 0:00 мск 11 мая. Киев отверг инициативу, предложив вместо этого остановку боев на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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