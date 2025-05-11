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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

11 мая президент России предложил организовать переговоры с Украиной в Стамбуле
Ведомости

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары провести переговоры РФ и Украины на своей территории, передает администрация Эрдогана.

«Эрдоган заявил президенту России Путину во время встречи, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и выразил готовность Турции провести переговоры», – говорится в сообщении (цитата по TRT Haber).

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. В МИД Украины сообщили 10 мая, что Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней со следующей недели. Это стало совместной инициативой Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил 11 мая, что Россия направит делегацию в Стамбул при согласии Украины на прямые переговоры, ее состав объявят позже. В Кремле называли стамбульские договоренности базой для переговоров по Украине.

Весной 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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