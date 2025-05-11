Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. В МИД Украины сообщили 10 мая, что Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней со следующей недели. Это стало совместной инициативой Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши.