Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом11 мая президент России предложил организовать переговоры с Украиной в Стамбуле
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары провести переговоры РФ и Украины на своей территории, передает администрация Эрдогана.
«Эрдоган заявил президенту России Путину во время встречи, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и выразил готовность Турции провести переговоры», – говорится в сообщении (цитата по TRT Haber).
11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. В МИД Украины сообщили 10 мая, что Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней со следующей недели. Это стало совместной инициативой Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши.
Весной 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.