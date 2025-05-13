ФБР приказало агентам сосредоточиться на борьбе с нелегальной иммиграцией
ФБР приказало своим агентам усилить контроль за соблюдением иммиграционного законодательства и снизить число расследований должностных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
Отмечается, что министерство юстиции США выпустило новое руководство о том, каким должностным преступлениям должно уделяться первостепенное внимание. Была проведена серия встреч в региональных отделениях, в ходе которых агентам сообщили о необходимости уделять примерно треть своего времени помощи администрации президента США Дональда Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией. По словам источников, дела о должностных преступлениях будут отложены как минимум до конца 2025 г.
5 мая министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что американские власти станут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и выплачивать пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде в родную страну. Ведомство представило новое приложение CBP Home для оформления добровольной депортации.
В апреле The Washington Post писала, что администрация Трампа хочет достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его пребывания в кресле президента.