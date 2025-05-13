ФБР приказало агентам сосредоточиться на борьбе с нелегальной иммиграцией

Отмечается, что министерство юстиции США выпустило новое руководство о том, каким должностным преступлениям должно уделяться первостепенное внимание. Была проведена серия встреч в региональных отделениях, в ходе которых агентам сообщили о необходимости уделять примерно треть своего времени помощи администрации президента США Дональда Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией. По словам источников, дела о должностных преступлениях будут отложены как минимум до конца 2025 г.