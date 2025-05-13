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ФБР приказало агентам сосредоточиться на борьбе с нелегальной иммиграцией

Ведомости

ФБР приказало своим агентам усилить контроль за соблюдением иммиграционного законодательства и снизить число расследований должностных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что министерство юстиции США выпустило новое руководство о том, каким должностным преступлениям должно уделяться первостепенное внимание. Была проведена серия встреч в региональных отделениях, в ходе которых агентам сообщили о необходимости уделять примерно треть своего времени помощи администрации президента США Дональда Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией. По словам источников, дела о должностных преступлениях будут отложены как минимум до конца 2025 г.

5 мая министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что американские власти станут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и выплачивать пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде в родную страну. Ведомство представило новое приложение CBP Home для оформления добровольной депортации.

В апреле The Washington Post писала, что администрация Трампа хочет достичь показателя в 1 млн депортированных мигрантов в течение первого года его пребывания в кресле президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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