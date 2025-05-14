Первое чтение изменений в закон об органической продукции может пройти 20 мая
Предварительной датой первого чтения изменений в закон «Об органической продукции» назначено 20 мая. Об этом стало известно на заседании аграрного комитета Госдумы (ГД).
Авторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Алексей Гордеев, зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, а также ряд депутатов и сенаторов.
Оглоблина рассказала, что проект предлагает обязать производителей продукции, имеющих в наименовании органическую маркировку, перейти на производство в соответствии с установленными требованиями или изменить наименование. Для них будет установлен срок до 1 сентября 2035 г. Но, по ее словам, ко второму чтению предлагаемый период может быть изменен, поскольку он может создать условия для замедления темпов развития рынка органической продукции.
Органическая продукция представляет собой сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие, соответствующие экологическим стандартам. В процессе производства данной продукции запрещено применять пестициды, антибиотики и красители. Также существует ограничение на использование упаковки и тары, способных вызвать загрязнение как органической продукции, так и окружающей среды. На упаковке размещается специальный знак, который указывает на то, что продукт является органическим. Контроль за соблюдением этих стандартов осуществляет Роскачество.