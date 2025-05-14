Первое чтение изменений в закон об органической продукции может пройти 20 мая

Оглоблина рассказала, что проект предлагает обязать производителей продукции, имеющих в наименовании органическую маркировку, перейти на производство в соответствии с установленными требованиями или изменить наименование. Для них будет установлен срок до 1 сентября 2035 г. Но, по ее словам, ко второму чтению предлагаемый период может быть изменен, поскольку он может создать условия для замедления темпов развития рынка органической продукции.