Захарова назвала Зеленского клоуном после его заявления о составе делегации РФ
Президент Украины Владимир Зеленский – «клоун» и «неудачник», который критикует людей с высоким уровнем профессионализма. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Таким образом она отреагировала на заявление украинского лидера о том, что состав делегации РФ для грядущих переговоров в Стамбуле является «бутафорским».
«Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма», – заявила дипломат.
Захарова также заявила, что Зеленский не может усомниться в профессиональном уровне кого бы то ни было. Она объяснила это тем, что украинский лидер пришел к власти «на информационных технологиях и огромных капиталовложениях».
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.