Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Рубио в Стамбуле
Сейчас нет оснований подтверждать возможную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Стамбуле (Турция) 16 мая. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова передают «РИА Новости».
«Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею», – отметил он.
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Рубио прибыл в турецкую Анталью 15 мая. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (специализируется на контактах с Россией) сообщил, что вместе с Китом Келлогом отправится в Стамбул 16 мая.