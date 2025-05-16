Россия передала Украине 909 тел погибших военных

18 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву было передано 909 тел военных вооруженных сил Украины (ВСУ), Москва вернула тела 41 военного. Тогда действующий на Украине координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что республика вернула тела погибших с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме того, Киеву передали тела военных, находившиеся в российских моргах.