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Россия передала Украине 909 тел погибших военных

Ведомости

Российская сторона передала Украине 909 тел погибших военных и получила тела 34 бойцов. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

На Украину вернули тела солдат, недавно погибших на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях, а также из российских моргов.

18 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву было передано 909 тел военных вооруженных сил Украины (ВСУ), Москва вернула тела 41 военного. Тогда действующий на Украине координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что республика вернула тела погибших с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме того, Киеву передали тела военных, находившиеся в российских моргах.

28 марта Москва также передала Киеву 909 тел погибших военнослужащих украинской армии и вернула 43 тела российских солдат. До этого, 14 февраля, Россия в рамках обмена получила 45 тел погибших военнослужащих, а Украина – 757 тел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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