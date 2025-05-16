Мединский: Украина запросила прямые переговоры между лидерами стран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также поделился комментариями после завершения встречи. В социальной сети X он сообщил, что Россия и Украина достигли соглашения о проведении новой встречи. По его словам, Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.