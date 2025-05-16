Мединский: Украина запросила прямые переговоры между лидерами стран
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона во время переговоров в Стамбуле запросила организацию прямых переговоров между президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Мы приняли этот запрос к сведению», – подчеркнул Мединский.
Первый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной продлился меньше 2 часов. Делегации встретились в Стамбуле.
По словам помощника президента России, стороны обязались представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. Кроме того, Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
Мединский отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать диалог.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также поделился комментариями после завершения встречи. В социальной сети X он сообщил, что Россия и Украина достигли соглашения о проведении новой встречи. По его словам, Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.