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Мединский: Украина запросила прямые переговоры между лидерами стран

Ведомости

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона во время переговоров в Стамбуле запросила организацию прямых переговоров между президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Мы приняли этот запрос к сведению», – подчеркнул Мединский.

Первый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной продлился меньше 2 часов. Делегации встретились в Стамбуле.

По словам помощника президента России, стороны обязались представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. Кроме того, Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Мединский отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать диалог.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также поделился комментариями после завершения встречи. В социальной сети X он сообщил, что Россия и Украина достигли соглашения о проведении новой встречи. По его словам, Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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