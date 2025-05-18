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Великобритания собирается возродить народное ополчение

Ведомости

В Великобритании воссоздадут отряды местной обороны для защиты критически важных инфраструктурных объектов от террористов и вражеских стран. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, народное ополчение будет создано по образу местных добровольческих сил обороны, действовавших в Великобритании во время Второй мировой войны с 1940 по 1944 гг. В подразделения войдут несколько тысяч добровольцев. Они будут задействоваться на охране атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, точек подключения для подводных оптоволоконных кабелей и электрических подстанций, которые обеспечивают питанием аэропорты.

Воссоздание ополчения войдет в стратегический оборонный обзор, который должен быть представлен в ближайшие недели. Документ будет сконцентрирован на национальной безопасности. В материале говорится, что Великобритания «вступила в предвоенную эпоху», поскольку напряженность в отношениях с осью России, Ирана и КНДР возрастает. На фоне этого министр обороны королевства Джон Хили добивается увеличения численности британской армии с 72 500 военных до 76 000.

16 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президенту России Владимиру Путину «придется заплатить цену за то, что он избегает мира». По его мнению, позиция Москвы на переговорах с Киевом «неприемлема».

В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что заявления Стармера вызвали резкую реакцию со стороны российской дипмиссии. Представители посольства указали, что высказывания британского премьера выглядят как попытка вмешательства в переговорный процесс, к которому Великобритания не имеет прямого отношения. Кроме того, в диппредставительстве раскритиковали угрозы новых санкций, прозвучавшие от британских властей, посчитав их попыткой оказать давление и помешать диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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