Великобритания собирается возродить народное ополчение

По данным издания, народное ополчение будет создано по образу местных добровольческих сил обороны, действовавших в Великобритании во время Второй мировой войны с 1940 по 1944 гг. В подразделения войдут несколько тысяч добровольцев. Они будут задействоваться на охране атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, точек подключения для подводных оптоволоконных кабелей и электрических подстанций, которые обеспечивают питанием аэропорты.