Великобритания собирается возродить народное ополчение
В Великобритании воссоздадут отряды местной обороны для защиты критически важных инфраструктурных объектов от террористов и вражеских стран. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным издания, народное ополчение будет создано по образу местных добровольческих сил обороны, действовавших в Великобритании во время Второй мировой войны с 1940 по 1944 гг. В подразделения войдут несколько тысяч добровольцев. Они будут задействоваться на охране атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, точек подключения для подводных оптоволоконных кабелей и электрических подстанций, которые обеспечивают питанием аэропорты.
Воссоздание ополчения войдет в стратегический оборонный обзор, который должен быть представлен в ближайшие недели. Документ будет сконцентрирован на национальной безопасности. В материале говорится, что Великобритания «вступила в предвоенную эпоху», поскольку напряженность в отношениях с осью России, Ирана и КНДР возрастает. На фоне этого министр обороны королевства Джон Хили добивается увеличения численности британской армии с 72 500 военных до 76 000.
16 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президенту России Владимиру Путину «придется заплатить цену за то, что он избегает мира». По его мнению, позиция Москвы на переговорах с Киевом «неприемлема».
В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что заявления Стармера вызвали резкую реакцию со стороны российской дипмиссии. Представители посольства указали, что высказывания британского премьера выглядят как попытка вмешательства в переговорный процесс, к которому Великобритания не имеет прямого отношения. Кроме того, в диппредставительстве раскритиковали угрозы новых санкций, прозвучавшие от британских властей, посчитав их попыткой оказать давление и помешать диалогу.