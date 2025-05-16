В посольстве РФ в Лондоне выразили недоумение из-за слов Стармера о переговорах
Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, касающиеся позиции России на переговорах с Украиной в Стамбуле, вызвали резкую реакцию со стороны российской дипмиссии в Лондоне. В комментарии, переданном агентству ТАСС, представители посольства подчеркнули, что высказывания британского премьера выглядят как попытка вмешательства в переговорный процесс, к которому Лондон не имеет прямого отношения.
«Недоумение вызывает поспешное заявление о якобы неприемлемости позиции России. Неприемлема для кого? Мы не с Лондоном ведем переговоры», – указали в диппредставительстве.
В посольстве также раскритиковали угрозы новых санкций, прозвучавшие со стороны британских властей, сочтя их попыткой оказать давление и помешать диалогу. Отдельно отмечено, что введение ограничений в День Победы было воспринято как демонстрация пренебрежения к исторической памяти союзничества во Второй мировой войне.
По мнению российской стороны, текущие заявления из Лондона направлены на осложнение переговорного процесса и подрыв усилий по урегулированию конфликта.
Ранее по итогам переговоров в Стамбуле премьер-министр Великобритании утверждал, что президенту России Владимиру Путину «придется заплатить цену за то, что он избегает мира». Он заявил, что позиция РФ на переговорах «неприемлема».