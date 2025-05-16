В посольстве РФ в Лондоне выразили недоумение из-за слов Стармера о переговорах

В посольстве также раскритиковали угрозы новых санкций, прозвучавшие со стороны британских властей, сочтя их попыткой оказать давление и помешать диалогу. Отдельно отмечено, что введение ограничений в День Победы было воспринято как демонстрация пренебрежения к исторической памяти союзничества во Второй мировой войне.