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В посольстве РФ в Лондоне выразили недоумение из-за слов Стармера о переговорах

Ведомости

Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, касающиеся позиции России на переговорах с Украиной в Стамбуле, вызвали резкую реакцию со стороны российской дипмиссии в Лондоне. В комментарии, переданном агентству ТАСС, представители посольства подчеркнули, что высказывания британского премьера выглядят как попытка вмешательства в переговорный процесс, к которому Лондон не имеет прямого отношения.

«Недоумение вызывает поспешное заявление о якобы неприемлемости позиции России. Неприемлема для кого? Мы не с Лондоном ведем переговоры», – указали в диппредставительстве.

В посольстве также раскритиковали угрозы новых санкций, прозвучавшие со стороны британских властей, сочтя их попыткой оказать давление и помешать диалогу. Отдельно отмечено, что введение ограничений в День Победы было воспринято как демонстрация пренебрежения к исторической памяти союзничества во Второй мировой войне.

По мнению российской стороны, текущие заявления из Лондона направлены на осложнение переговорного процесса и подрыв усилий по урегулированию конфликта.

Ранее по итогам переговоров в Стамбуле премьер-министр Великобритании утверждал, что президенту России Владимиру Путину «придется заплатить цену за то, что он избегает мира». Он заявил, что позиция РФ на переговорах «неприемлема».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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