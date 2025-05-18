«Единая Россия» провела церемонию разделения ключей шифрования перед праймериз

«Единая Россия» провела церемонию разделения ключей шифрования перед праймеризВ партии гарантируют, что использование системы исключает накрутки
Партия «Единая Россия» 18 мая провела церемонию разделения ключей шифрования блокчейна электронного предварительного голосования, до завершения праймериз части ключей будут находиться у четырех хранителей, сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.
Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы разного уровня пройдет с 19 по 25 мая в 57 регионах. Всего для участия в праймериз, как стало известно ранее, было подано более 21 000 заявлений. Член президиума генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов сообщил в ходе церемонии, что в процедуре участвуют 940 бойцов и ветеранов спецоперации. Он напомнил, что для таких кандидатов предусмотрена специальная квота – им добавят 25% от общего количества набранных голосов.
Ключ шифрования блокчейна разделили на четыре части, их хранителями стали четыре человека: Герой РФ сенатор Александр Карелин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух и председатель Центрального совета сторонников партии, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Части ключа будут храниться у них до окончания голосования, а 25 мая их соединят, и блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU. В «Единой России» подчеркнули, что так все проголосовавшие смогут проверить корректность учета своих голосов.
Блокчейн предварительного голосования гарантирует безопасность личных данных участников процедуры, использование этой системы позволяет удостовериться, что своим голосом воспользуются реальные избиратели, заявил замруководителя Центрального исполкома партии Владимир Петров.
«Никаких ботов, никаких искусственных накруток электронной явки с использованием данной системы быть не может. На личном опыте можно удостовериться, что наше голосование открыто, прозрачно и легитимно», – сказал он.
Осеевский добавил, что «Ростелеком» будет круглосуточно обеспечивать информационную безопасность проведения праймериз.