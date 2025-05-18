«Единая Россия» провела церемонию разделения ключей шифрования перед праймериз

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы разного уровня пройдет с 19 по 25 мая в 57 регионах. Всего для участия в праймериз, как стало известно ранее, было подано более 21 000 заявлений. Член президиума генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов сообщил в ходе церемонии, что в процедуре участвуют 940 бойцов и ветеранов спецоперации. Он напомнил, что для таких кандидатов предусмотрена специальная квота – им добавят 25% от общего количества набранных голосов.