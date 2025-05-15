В «Единой России» готовятся к непростым выборам

В «Единой России» готовятся к непростым выборамКонкуренция будет нарастать, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев
«Единая Россия» видит рост конкуренции на партийных праймериз перед осенней избирательной кампанией, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Задачей партии на предстоящих в 2026 г. выборах является получение конституционного большинства вне зависимости от ситуации, сказал он. «По количеству мандатов ничего нас не скорректирует. У нас будет задача – конституционное большинство. Независимо от того, какая будет ситуация. <…> Посмотрите, как активно наши оппоненты начали по нам работать», – заявил Якушев.
По словам Якушева, избирательная кампания для ЕР не будет простой. «Она (кампания. – «Ведомости»), как всегда, будет очень тяжелой, напряженной, сложной. <…> И если на местных и даже региональных уровнях сегодня партии, может быть, не представлены так активно, то, поверьте, в 2026 г. там будет жесточайшая борьба», — предупредил секретарь генсовета партии власти.
Конкуренция, особенно в политике, – это абсолютно нормально и полезно, считает президент ФоРГО Константин Костин. «Система через конкуренцию ищет и отбирает лучших. Однако без драматичных состязаний практически не бывает за редким исключением, когда в гонке участвует абсолютный фаворит. Поэтому накал эмоций – это тоже определенный маркер», — сказал эксперт «Ведомостям».
По мнению Костина, важно, чтобы результаты праймериз действительно выявляли лучших, чтобы скандалы были маркерами возрастающей конкуренции. Праймериз ЕР по отбору кандидатов на выборы разного уровня пройдут с 19 по 25 мая. Всего для участия в предварительном голосовании было подано 21 089 заявлений, из них от участников спецоперации – 464.
В единый день голосования – 2025 (ЕДГ) запланированы выборы депутатов заксобраний в 11 регионах и представительных органов местного самоуправления в 24 административных центрах субъектов. Секретарь генсовета признал, что ЕР готовится «к очень тяжелой избирательной кампании». Среди сложных для партии власти регионов Якушев назвал Костромскую (пройдут выборы губернатора, депутатов заксобрания и думы Костромы), Томскую области (выборы депутатов гордумы), республику Коми (выборы главы, депутатов заксобрания и думы Сыктывкара), непростая ситуация в Иркутской области.
Выбор проблемных регионов для ЕР достаточно очевиден и понятен, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, он связан с электоральной историей этих регионов, где позиции ЕР всегда были сравнительно слабыми, и актуальным сохранением этой ситуации на фоне остальных субъектов РФ. «Список оказался небольшим, тогда как регионов, где пройдут выборы, много. Но стало ясным, что внимание партийного руководства объективным образом сфокусировано на территориях, где действительно требуются особые усилия для улучшения позиций ЕР», — сказал эксперт «Ведомостям».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков