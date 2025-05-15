В «Единой России» готовятся к непростым выборам

Выбор проблемных регионов для ЕР достаточно очевиден и понятен, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, он связан с электоральной историей этих регионов, где позиции ЕР всегда были сравнительно слабыми, и актуальным сохранением этой ситуации на фоне остальных субъектов РФ. «Список оказался небольшим, тогда как регионов, где пройдут выборы, много. Но стало ясным, что внимание партийного руководства объективным образом сфокусировано на территориях, где действительно требуются особые усилия для улучшения позиций ЕР», — сказал эксперт «Ведомостям».