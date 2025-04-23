На праймериз «Единой России» выдвинулись 464 участника спецоперации

В «Единой России» 24 апреля завершается выдвижение кандидатов на праймериз по отбору тех, кого партия выдвинет на выборы в заксобрания и гордумы на осенних выборах 2025 г. На круглом столе в партии представили «портрет кандидата» на праймериз. Всего для участия в предварительном голосовании было подано 21 089 заявлений, из них от участников спецоперации – 464, сказал сенатор Сергей Перминов. Если брать уровень выборов только в заксобрания и гордумы административных центров, то туда было подано 7027 заявлений, от участников спецоперации – 202.