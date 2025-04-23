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На праймериз «Единой России» выдвинулись 464 участника спецоперации

Выдвижение кандидатов завершается 24 апреля
Елена Мухаметшина
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

В «Единой России» 24 апреля завершается выдвижение кандидатов на праймериз по отбору тех, кого партия выдвинет на выборы в заксобрания и гордумы на осенних выборах 2025 г. На круглом столе в партии представили «портрет кандидата» на праймериз. Всего для участия в предварительном голосовании было подано 21 089 заявлений, из них от участников спецоперации – 464, сказал сенатор Сергей Перминов. Если брать уровень выборов только в заксобрания и гордумы административных центров, то туда было подано 7027 заявлений, от участников спецоперации – 202.

Для участников спецоперации будут те же преференции, которые были в прошлом году на предварительном голосовании. Им добавят 25% голосов от суммы полученных на праймериз. Решение об отказе в регистрации или исключении этих кандидатов будет приниматься только по согласованию с вышестоящей инстанцией.

Наибольший конкурс на праймериз будет в Коми и Воронежской области – по семь человек за место на выдвижение кандидатом на выборах заксобраний. А на выборах гордум конкурс самый высокий в Ростове-на-Дону – девять человек на место, а также в Оренбурге и Воронеже – восемь человек на место.

Что касается портрета кандидата, то традиционно на праймериз заявились больше мужчин – 55%, женщин – 45%. Молодых людей до 35 лет – 30%. Членами партии являются 47% выдвинутых на праймериз кандидатов, сторонники партии – 31%, беспартийные – 22%. По итогам праймериз их победители должны стать сторонниками или членами партии. Действующими депутатами являются 11% кандидатов. Большая часть кандидатов из сферы бизнеса (34%), образования (14%), государственного и муниципального управления (3%).

«Конкурировать между собой, между членами партии – это хорошая практика. Последние несколько лет мы фиксируем снижение конфликтов и скандалов вокруг результатов предварительного голосования. Хотя конкуренция и обостряется. Но все-таки нужно, чтобы борьба проходила в рамках определенных правил и понимания, что члены одной партии конкурируют между собой», – сказал на круглом столе руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Голосование на праймериз состоится с 19 по 25 мая, утверждение итогов будет 29 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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