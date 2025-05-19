Трамп намерен призвать к расследованию возможных сделок Харрис со знаменитостями
Президент США Дональд Трамп намерен призвать к «тщательному расследованию» возможных выплат со стороны экс-вице-президента США, кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис поддерживающим ее знаменитостям на ноябрьских выборах. Об этом он заявил в своей соцсети TruthSocial.
«Сколько Камала Харрис заплатила [музыканту] Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее фанат?» – написал Трамп, упомянув также певицу Бейонсе, телеведущую Опру Уинфри и музыканта Боно.
Трамп усомнился, что такие траты не являются крупным незаконным взносом в предвыборную кампанию. Президент США напомнил, что кандидатам запрещено платить за поддержку. По его мнению, Харрис сделала именно это под видом оплаты развлечений. Трамп также считает такой ход «очень дорогостоящей и отчаянной» попыткой искусственно увеличить количество своих сторонников.
В октябре 2024 г. Бейонсе поддержала Харрис на ее митинге за право на аборт. Певица вышла на сцену в Техасе – штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на аборты. Тогда Харрис обвинила Трампа и республиканцев в «кризисе здравоохранения». В сентябре прошлого года Опра Уинфри провела мероприятие «Объединимся ради Америки» совместно с активистской группы Win with black women. Его целью была регистрация людей для голосования и поддержка Харрис в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане.
10 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Харрис намерена выдвигаться на пост губернатора Калифорнии в 2026 г.