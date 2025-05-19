Трамп намерен призвать к расследованию возможных сделок Харрис со знаменитостями

В октябре 2024 г. Бейонсе поддержала Харрис на ее митинге за право на аборт. Певица вышла на сцену в Техасе – штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на аборты. Тогда Харрис обвинила Трампа и республиканцев в «кризисе здравоохранения». В сентябре прошлого года Опра Уинфри провела мероприятие «Объединимся ради Америки» совместно с активистской группы Win with black women. Его целью была регистрация людей для голосования и поддержка Харрис в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане.