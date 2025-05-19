Bloomberg: Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций против РФ, если Москва «не пойдет на уступки» в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Москва удовлетворена итогами первого раунда. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
На следующий день Трамп анонсировал звонок Путину 19 мая. После американский лидер планирует позвонить Зеленскому. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора президентов РФ и США.
Госсекретарь США Марко Рубио 17 мая заявил, что стороны обсуждают возможность встречи президентов России и США. Он также предупредил в интервью CBS News, что Москве угрожают санкции, если не будет достигнуто прогресса в переговорах по Украине.