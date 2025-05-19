Кремль: в украинском урегулировании предстоит кропотливая и длительная работа

Песков рассказал, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор в 17:00 по мск. Он уточнил, что диалог пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров. В качестве возможных тем глава США перечислил пути урегулирования украинского конфликта и торговлю. Потом Трамп намерен созвониться с Зеленским. Далее они вместе будут говорить с «разными членами НАТО». По словам Трампа, он надеется, что в результате будет согласовано и установлено перемирие, которое в итоге должно привести к завершению конфликта.