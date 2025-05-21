Трамп обвинил окружение Байдена в измене
Окружение экс-президента США Джо Байдена знало о его когнитивных нарушениях и воспользовалось ими для открытия границ. Это измена, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсети TruthSocial, что открытие границ для мигрантов не было идеей Байдена. По его словам, экс-лидер США «никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут проникать в нашу страну по желанию».
«Это были люди, [которые знали], что у него когнитивные нарушения <…>. Они украли президентство Соединенных Штатов и подвергали нас большой опасности. Это измена на самом высоком уровне!» – заявил Трамп.
Американский президент добавил, что Байден, «которого все знали», никогда бы не позволил наркоторговцам, членам банд и психически неуравновешенным людям въезжать в США без проверки и ограничений.
«С этими вероломными головорезами, которые хотели уничтожить нашу страну, но не смогли, потому что я вмешался, должно произойти что-то очень серьезное», – написал он.
С момента вступления Трампа в должность президента 20 января было задержано 48 846 мигрантов (не только нелегалов). По данным погранслужбы США, в ноябре 2024 г. количество нелегалов, перешедших южную границу, составляло 47 324 человека, а в апреле 2025 г. их число снизилось до 8400 – минимума с 2000 г. Количество нелегалов с южной границы снижалось почти постоянно с марта 2024 г.
13 мая ФБР приказало своим агентам ужесточить контроль за соблюдением иммиграционного законодательства и снизить число расследований должностных преступлений, сообщали источники Reuters.