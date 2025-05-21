Трамп обвинил окружение Байдена в измене

С момента вступления Трампа в должность президента 20 января было задержано 48 846 мигрантов (не только нелегалов). По данным погранслужбы США, в ноябре 2024 г. количество нелегалов, перешедших южную границу, составляло 47 324 человека, а в апреле 2025 г. их число снизилось до 8400 – минимума с 2000 г. Количество нелегалов с южной границы снижалось почти постоянно с марта 2024 г.