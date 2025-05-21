Дональду Трампу разрешили депортировать до 350 000 человек

Дональду Трампу разрешили депортировать до 350 000 человекВслед за венесуэльцами выслать могут украинцев и гаитян
Администрация президента Дональда Трампа может отменить временный защитный статус (TPS) для граждан Венесуэлы, находящихся на территории США. Это стало возможным благодаря постановлению Верховного суда страны, приостановившему блокирующее решение федерального судьи из Калифорнии Эдварда Чана от 31 марта. Он признал попытку администрации отменить TPS мотивированной расовыми предубеждениями.
Позицию поддержали восемь из девяти судей, включая двух либеральных членов инстанции, назначенных бывшим президентом Бараком Обамой (2009–2017). Против интересов администрации выступила только судья Кетанджи Браун, выдвинутая бывшим главой государства Джо Байденом (2021–2025) в 2022 г. При этом, согласно газете The Washington Post (WP), нынешнее решение Верховного суда будет действовать до тех пор, пока тяжбы по этому вопросу продолжаются в судах нижестоящей инстанции.
Как сообщил телеканал CBS News 20 мая по мск, старший советник по внешним коммуникациям министерства внутренней безопасности (DHS) Триша Маклаглин назвала решение «победой американского народа и безопасности».
Еще в феврале в специальном заявлении министра внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркивалось, что Венесуэла «отныне» не соответствует критериям, позволяющим ее гражданам получать TPS. Согласно тексту заявления, опубликованному 2 февраля WP, предоставление венесуэльцам возможности оставаться жить и работать в США противоречит национальным интересам страны. И так как уже 3 февраля документ выложили на сайте Федерального регистра (ежедневный правительственный журнал, где публикуются указы и нормативно-правовые акты), у защищенных спецстатусом венесуэльцев оставалось ровно 60 дней до его отмены. То есть это должно было произойти 3 апреля. А блокировка действий DHS калифорнийским судьей приостановила процесс. По данным Национального иммиграционного форума (NIF), в марте число венесуэльцев в США составляло 344 335 человек.
Теперь Трамп может отменить спецстатус не только для мигрантов из Венесуэлы, но и для граждан других стран, на которых распространялись условия TPS, включая выходцев из Афганистана и с Украины, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. Например, по данным агентства Associated Press, в середине июля TPS перестанет действовать в отношении афганцев. Решение Верховного суда, продолжает эксперт, открывает возможность для их дальнейшей депортации из США, за что и выступает Трамп. При этом она подчеркнула перспективы возникновения дополнительных препятствий на пути полноценной реализации планов президента в миграционной сфере. «Они могут включать как активизацию правозащитных организаций, так и обращение в суды мигрантов, которым может угрожать депортация», – сказала Черных.
По данным NBC News, после вступления Трампа в должность президента 20 января было задержано 48 846 мигрантов (не только нелегалов), из которых 10% были депортированы по ускоренной схеме. При этом, по данным погранслужбы США, если в ноябре количество нелегалов, перешедших южную границу, составляло 47 324 человека, то на третий месяц президентства Трампа, в апреле, их количество снизилось до 8400 человек – минимума с 2000 г. Стоит отметить, что количество нелегалов с южной границы снижалось почти постоянно с марта 2024 г.
Система TPS была учреждена конгрессом в 1990 г. Если страна по решению DHS признана непригодной для жизни, то ее граждане получают возможность пребывать и работать на территории США. По данным NIF, на конец сентября 2024 г. спецстатусом обладало 863 880 человек, среди которых помимо венесуэльцев 200 005 гаитян, 180 375 сальвадорцев, 54 290 гондурасцев, 50 205 украинцев и 8245 афганцев. Решения DHS по присвоению статуса имеют срочный характер и продлеваются (или не продлеваются) решением министра внутренней безопасности.
Несмотря на фактический успех администрации Трампа, центры по депортации мигрантов перегружены и это дополнительно замедляет реализацию его планов в миграционной сфере, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, Трамп надеется приобщить их к «самодепортации» путем запугивания или предложения денежных средств на оплату отъезда. Но Дудаков уточняет, что решить проблему с нелегалами, которые уже находятся на территории США (по данным Института миграционной политики США, их количество достигает 11 млн человек), на практике будет очень трудно, если вообще возможно.