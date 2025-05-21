Дональду Трампу разрешили депортировать до 350 000 человек

Теперь Трамп может отменить спецстатус не только для мигрантов из Венесуэлы, но и для граждан других стран, на которых распространялись условия TPS, включая выходцев из Афганистана и с Украины, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. Например, по данным агентства Associated Press, в середине июля TPS перестанет действовать в отношении афганцев. Решение Верховного суда, продолжает эксперт, открывает возможность для их дальнейшей депортации из США, за что и выступает Трамп. При этом она подчеркнула перспективы возникновения дополнительных препятствий на пути полноценной реализации планов президента в миграционной сфере. «Они могут включать как активизацию правозащитных организаций, так и обращение в суды мигрантов, которым может угрожать депортация», – сказала Черных.