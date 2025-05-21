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Песков заявил о необходимости восстановления контактов с США по стратстабильности

Ведомости

Ход событий требует возобновления контактов России и США по вопросам стратегической стабильности в интересах безопасности планеты, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок действия истек и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свое действие, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете», – ответил Песков журналистам на вопрос об американском «Золотом куполе».

В феврале 2023 г. Россия приостановила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Он был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 5 февраля 2026 г. Договор предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.

Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал тогда «Ведомостям», что выполнение ДСНВ приостанавливается, но возвращение возможно на новых условиях, с учетом ядерных потенциалов Франции и Великобритании, как сказал президент РФ Владимир Путин.

9 мая замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия не видит перспектив сохранения ДСНВ, если политика США в отношении РФ не изменится.

В 2026 г. США намерены увеличить военные расходы на 13% до $1,01 трлн, согласно проекту федерального бюджета, представленного Белым домом. Рекордный оборонный бюджет профинансирует строительство кораблей и модернизацию ядерного арсенала. В том числе, средства пойдут на разработку и развертывание «Золотого купола» – системы противоракетной обороны нового поколения.

При этом в марте президент США Дональд Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы мир смог полностью избавиться от ядерного оружия, так как его разрушительная сила невероятна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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