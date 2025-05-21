Песков заявил о необходимости восстановления контактов с США по стратстабильности
Ход событий требует возобновления контактов России и США по вопросам стратегической стабильности в интересах безопасности планеты, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок действия истек и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свое действие, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете», – ответил Песков журналистам на вопрос об американском «Золотом куполе».
В феврале 2023 г. Россия приостановила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Он был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 5 февраля 2026 г. Договор предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал тогда «Ведомостям», что выполнение ДСНВ приостанавливается, но возвращение возможно на новых условиях, с учетом ядерных потенциалов Франции и Великобритании, как сказал президент РФ Владимир Путин.
9 мая замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия не видит перспектив сохранения ДСНВ, если политика США в отношении РФ не изменится.
В 2026 г. США намерены увеличить военные расходы на 13% до $1,01 трлн, согласно проекту федерального бюджета, представленного Белым домом. Рекордный оборонный бюджет профинансирует строительство кораблей и модернизацию ядерного арсенала. В том числе, средства пойдут на разработку и развертывание «Золотого купола» – системы противоракетной обороны нового поколения.
При этом в марте президент США Дональд Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы мир смог полностью избавиться от ядерного оружия, так как его разрушительная сила невероятна.