Песков заявил о необходимости восстановления контактов с США по стратстабильности

В феврале 2023 г. Россия приостановила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Он был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 5 февраля 2026 г. Договор предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.