WSJ: США рассматривают возможность вывода 4500 военнослужащих из Южной Кореи
США рассматривают возможность сокращения своего военного контингента в Республике Корея на 4 500 человек. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные двух источников.
«Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность передислокации около 4500 военнослужащих США на Гуам или в другие места», – поясняет издание.
Источники газеты предполагают, что этот шаг может вызвать новую волну беспокойства среди союзников штатов. По их информации, эта идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи.
7 марта также появлялась информация о возможном выводе американских войск из Германии для их переброски в Венгрию. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что страны Европы должны больше инвестировать в собственные оборонительные возможности. По данным источников, глава Белого дома все чаще выражает разочарование тем, что страны ЕС «настраиваются на войну».
Согласно данным The Telegraph, сейчас за пределами США находятся около 160 000 американских военнослужащих, большая часть которых базируется в Германии. Рассматривается возможность вывода из этой страны около 35 000 военных, что может существенно ухудшить отношения между Вашингтоном и европейскими партнерами.