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WSJ: США рассматривают возможность вывода 4500 военнослужащих из Южной Кореи

Ведомости

США рассматривают возможность сокращения своего военного контингента в Республике Корея на 4 500 человек. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные двух источников.

«Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность передислокации около 4500 военнослужащих США на Гуам или в другие места», – поясняет издание.

Источники газеты предполагают, что этот шаг может вызвать новую волну беспокойства среди союзников штатов. По их информации, эта идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи.

7 марта также появлялась информация о возможном выводе американских войск из Германии для их переброски в Венгрию. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что страны Европы должны больше инвестировать в собственные оборонительные возможности. По данным источников, глава Белого дома все чаще выражает разочарование тем, что страны ЕС «настраиваются на войну».

Согласно данным The Telegraph, сейчас за пределами США находятся около 160 000 американских военнослужащих, большая часть которых базируется в Германии. Рассматривается возможность вывода из этой страны около 35 000 военных, что может существенно ухудшить отношения между Вашингтоном и европейскими партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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