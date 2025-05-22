WSJ: США рассматривают возможность вывода 4500 военнослужащих из Южной Кореи

7 марта также появлялась информация о возможном выводе американских войск из Германии для их переброски в Венгрию. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что страны Европы должны больше инвестировать в собственные оборонительные возможности. По данным источников, глава Белого дома все чаще выражает разочарование тем, что страны ЕС «настраиваются на войну».