СМИ: Трамп рассматривает переброску военных из Германии в Венгрию
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии для их передислокации в Венгрии. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.
Американский лидер неоднократно говорил о том, что Европа должна уделять больше внимания своим оборонительным возможностям. По данным источника, сейчас Трамп испытывает все больше разочарования из-за того, что страны ЕС «настраиваются на войну». Сейчас за пределами США находятся 160 000 американских военнослужащих. Большая часть из них базируется в Германии.
«Господин Трамп рассматривает возможность вывода из Германии около 35 000 военнослужащих, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой», – поясняет издание.
В качестве возможного места передислокации рассматривается Венгрия, которая единственная из членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине и выделении ей помощи. Это произошло на саммите в Брюсселе 6 марта.
В итоге лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без участия Венгрии. Сообщалось, что рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый – это включение сноски о несогласии Будапешта. Второй – публикация отдельного заявления председателя Европейского союза, в котором Венгрия не будет упомянута.
Также саммит подтвердил намерение ЕС укреплять свою обороноспособность. Страны решили ускорить милитаризацию на фоне якобы присутствующей «российской угрозы». Был утвержден план по усилению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро.
7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности. По его словам, европейский рынок сразу заполнится дешевой украинской сельхозпродукцией, что нанесет ущерб местным фермерам. Также он считает, что возникнет поток рабочей силы, которой не смогут предоставить места.