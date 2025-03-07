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СМИ: Трамп рассматривает переброску военных из Германии в Венгрию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии для их передислокации в Венгрии. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

Американский лидер неоднократно говорил о том, что Европа должна уделять больше внимания своим оборонительным возможностям. По данным источника, сейчас Трамп испытывает все больше разочарования из-за того, что страны ЕС «настраиваются на войну». Сейчас за пределами США находятся 160 000 американских военнослужащих. Большая часть из них базируется в Германии.

«Господин Трамп рассматривает возможность вывода из Германии около 35 000 военнослужащих, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой», – поясняет издание.

В качестве возможного места передислокации рассматривается Венгрия, которая единственная из членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине и выделении ей помощи. Это произошло на саммите в Брюсселе 6 марта.

В итоге лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без участия Венгрии. Сообщалось, что рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый – это включение сноски о несогласии Будапешта. Второй – публикация отдельного заявления председателя Европейского союза, в котором Венгрия не будет упомянута.

Также саммит подтвердил намерение ЕС укреплять свою обороноспособность. Страны решили ускорить милитаризацию на фоне якобы присутствующей «российской угрозы». Был утвержден план по усилению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности. По его словам, европейский рынок сразу заполнится дешевой украинской сельхозпродукцией, что нанесет ущерб местным фермерам. Также он считает, что возникнет поток рабочей силы, которой не смогут предоставить места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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