СМИ: Трамп рассматривает переброску военных из Германии в Венгрию

Американский лидер неоднократно говорил о том, что Европа должна уделять больше внимания своим оборонительным возможностям. По данным источника, сейчас Трамп испытывает все больше разочарования из-за того, что страны ЕС «настраиваются на войну». Сейчас за пределами США находятся 160 000 американских военнослужащих. Большая часть из них базируется в Германии.