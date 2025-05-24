Орбан провел заседание из-за «энергетической угрозы» со стороны Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительства в связи с «энергетической угрозой» со стороны Украины.
Орбан опубликовал фотографию заседания в Facebook
В июне Еврокомиссия (ЕК) намерена представить план полного запрета импорта российского газа в страны Евросоюза. Bloomberg писал, что речь идет о запрете как поставок газа по трубопроводам, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. ЕК рассчитывает запретить поставки по краткосрочным (спотовым) соглашениям, а также заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК хочет запретить к концу 2027 г.
Орбан назвал предложение ЕС направленным против Венгрии, напомнив о позиции страны по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По его словам, реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.