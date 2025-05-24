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Орбан провел заседание из-за «энергетической угрозы» со стороны Украины

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительства в связи с «энергетической угрозой» со стороны Украины.

Орбан опубликовал фотографию заседания в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и заявил о наличии угрозы в области энергетики со стороны соседней страны. В следующей публикации он написал, что средний счет за электроэнергию, который сейчас составляет 7000 форинтов ($19), может увеличиться до 14 000 форинтов ($39). «Счет за газ, который составляет 16 000 форинтов ($45), – до 54 000 форинтов ($152). Мы предотвратим это!» – заявил Орбан.

В июне Еврокомиссия (ЕК) намерена представить план полного запрета импорта российского газа в страны Евросоюза. Bloomberg писал, что речь идет о запрете как поставок газа по трубопроводам, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. ЕК рассчитывает запретить поставки по краткосрочным (спотовым) соглашениям, а также заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК хочет запретить к концу 2027 г.

Орбан назвал предложение ЕС направленным против Венгрии, напомнив о позиции страны по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По его словам, реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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