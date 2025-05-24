Орбан провел заседание из-за «энергетической угрозы» со стороны Украины

Орбан опубликовал фотографию заседания в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и заявил о наличии угрозы в области энергетики со стороны соседней страны. В следующей публикации он написал, что средний счет за электроэнергию, который сейчас составляет 7000 форинтов ($19), может увеличиться до 14 000 форинтов ($39). «Счет за газ, который составляет 16 000 форинтов ($45), – до 54 000 форинтов ($152). Мы предотвратим это!» – заявил Орбан.