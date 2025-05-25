Песков: Путин во время телефонного разговора слышал Трампа до перевода
Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был последовательным. Таким образом, Путин сначала слышал заявление Трампа и после переводчика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Президент понимает английский язык и, соответственно, сам может первую какую-то снимать информацию», – уточнил представитель Кремля.
19 мая, через три дня после прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. После него российский глава заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим» и добавил, что Москва и Киев «немедленно начнут» переговоры о прекращении огня и конфликта в целом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об активной работе России над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. Москва будет готова представить Киеву проект документа по завершении обмена пленными.