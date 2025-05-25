Песков: Путин во время телефонного разговора слышал Трампа до перевода

19 мая, через три дня после прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. После него российский глава заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим» и добавил, что Москва и Киев «немедленно начнут» переговоры о прекращении огня и конфликта в целом.