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Песков: Путин во время телефонного разговора слышал Трампа до перевода

Ведомости

Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был последовательным. Таким образом, Путин сначала слышал заявление Трампа и после переводчика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Президент понимает английский язык и, соответственно, сам может первую какую-то снимать информацию», – уточнил представитель Кремля.

19 мая, через три дня после прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. После него российский глава заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим» и добавил, что Москва и Киев «немедленно начнут» переговоры о прекращении огня и конфликта в целом.

По итогам переговоров в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегации приняли решение провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». 3 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. 24 мая в рамках второй части обмена обе страны смогли вернуть по 307 человек.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об активной работе России над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. Москва будет готова представить Киеву проект документа по завершении обмена пленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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