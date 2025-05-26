Песков: говорить о масштабном сотрудничестве с США «пока не приходится»

Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения и сотрудничество с февраля 2025 г., после выступления в должность президента США Дональда Трампа. С того момента прошло несколько встреч делегаций РФ и США, проведено три телефонных разговора лидеров России и Соединенных Штатов.