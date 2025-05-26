Песков: говорить о масштабном сотрудничестве с США «пока не приходится»
Говорить о масштабном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по аспектам обеспечения безопасности «пока не приходится». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Контакты по линии специальных служб имеются, вместе с тем, говорить о каком-то таком масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится», – сказал он.
Песков уточнил, что российско-американские отношения находятся в самом начале их возвращения в рабочее состояние.
Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения и сотрудничество с февраля 2025 г., после выступления в должность президента США Дональда Трампа. С того момента прошло несколько встреч делегаций РФ и США, проведено три телефонных разговора лидеров России и Соединенных Штатов.
19 мая Песков рассказал, что между Москвой и Вашингтоном есть «красная линия» для контактов лидеров стран. Он уточнил, что это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры «по самым чувствительным вопросам».