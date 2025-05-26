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Песков: говорить о масштабном сотрудничестве с США «пока не приходится»

Ведомости

Говорить о масштабном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по аспектам обеспечения безопасности «пока не приходится». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты по линии специальных служб имеются, вместе с тем, говорить о каком-то таком масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится», – сказал он.

Песков уточнил, что российско-американские отношения находятся в самом начале их возвращения в рабочее состояние.

Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения и сотрудничество с февраля 2025 г., после выступления в должность президента США Дональда Трампа. С того момента прошло несколько встреч делегаций РФ и США, проведено три телефонных разговора лидеров России и Соединенных Штатов.

19 мая Песков рассказал, что между Москвой и Вашингтоном есть «красная линия» для контактов лидеров стран. Он уточнил, что это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры «по самым чувствительным вопросам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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