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Греция подтвердила проведение заседания Совбеза ООН по Украине 30 мая

Ведомости

Греция назначила на 30 мая заседание по Украине в Совете Безопасности ООН, о чем ранее попросила российская сторона. Об этом «РИА Новости» сообщили в греческой миссии.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что Москва запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Сообщалось, что заседание будет назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск) 30 мая.

Полянский пояснил, что решение провести совещание стало ответом «европейским спонсорам» Киева, запросившим заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 29 мая.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США отныне не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В том числе имеется в виду готовность отправить в республику крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. В Кремле заявили, что поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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