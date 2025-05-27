Греция подтвердила проведение заседания Совбеза ООН по Украине 30 мая
Греция назначила на 30 мая заседание по Украине в Совете Безопасности ООН, о чем ранее попросила российская сторона. Об этом «РИА Новости» сообщили в греческой миссии.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что Москва запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Сообщалось, что заседание будет назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск) 30 мая.
Полянский пояснил, что решение провести совещание стало ответом «европейским спонсорам» Киева, запросившим заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 29 мая.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США отныне не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В том числе имеется в виду готовность отправить в республику крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. В Кремле заявили, что поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта.