Греция подтвердила проведение заседания Совбеза ООН по Украине 30 мая

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что Москва запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Сообщалось, что заседание будет назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск) 30 мая.