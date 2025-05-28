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Песков: заявление Киева о соглашении с ЕС по оружию оправдывает действия России

Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке соглашения с Евросоюзом (ЕС) по производству в республике дальнобойного оружия еще раз подчеркивает оправданность стремления России ликвидировать первопричины украинского кризиса. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам», – подчеркнул представитель Кремля.

Вечером 27 мая Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что украинские власти готовят новые соглашения с европейскими партнерами для привлечения инвестиций в украинское производство. По его словам, в первую очередь, речь о производстве беспилотных систем и «возможностей большой дальности».

28 мая Bild со ссылкой на источники сообщила, что Берлин рассматривает возможность финансирования разработки и серийного производства Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут: в настоящее время этот вопрос считается «табуированным» в правительстве. Уточнялось, что правительство ФРГ намерено направить украинской оборонной промышленности $1 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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