Песков: заявление Киева о соглашении с ЕС по оружию оправдывает действия России

28 мая Bild со ссылкой на источники сообщила, что Берлин рассматривает возможность финансирования разработки и серийного производства Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут: в настоящее время этот вопрос считается «табуированным» в правительстве. Уточнялось, что правительство ФРГ намерено направить украинской оборонной промышленности $1 млн.