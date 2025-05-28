Песков: заявление Киева о соглашении с ЕС по оружию оправдывает действия России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке соглашения с Евросоюзом (ЕС) по производству в республике дальнобойного оружия еще раз подчеркивает оправданность стремления России ликвидировать первопричины украинского кризиса. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам», – подчеркнул представитель Кремля.
Вечером 27 мая Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что украинские власти готовят новые соглашения с европейскими партнерами для привлечения инвестиций в украинское производство. По его словам, в первую очередь, речь о производстве беспилотных систем и «возможностей большой дальности».
28 мая Bild со ссылкой на источники сообщила, что Берлин рассматривает возможность финансирования разработки и серийного производства Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут: в настоящее время этот вопрос считается «табуированным» в правительстве. Уточнялось, что правительство ФРГ намерено направить украинской оборонной промышленности $1 млн.