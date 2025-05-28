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Силуанов анонсировал повышение зарплат сотрудников МВД в 2025 году

Ведомости

Государство нашло источники для повышения оплаты труда работникам МВД уже в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Государственной думы.

Министр также рассказал, что он совместно с МВД проработал предложения по источникам. Часть из них уже реализована в поправках – около 30 млрд руб., подчеркнул Силуанов. По словам министра, остальные источники финансирования прорабатываются в правительстве РФ. Предполагается, что инициативу представят на рассмотрение Госдумы в течение текущего года.

26 мая Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 7,6%. Первоочередные социальные обязательства, в том числе индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, сказал он. Несмотря на пересмотр макроэкономических показателей, включая снижение прогнозируемой цены на нефть, правительство обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заверил министр финансов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Силуанов тогда пояснил, что дополнительные средства, полученные за счет роста ненефтегазовых доходов, будут направлены на повышение социальных выплат. Это включает индексацию зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, пенсий, стипендий и других выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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