Силуанов анонсировал повышение зарплат сотрудников МВД в 2025 году
Государство нашло источники для повышения оплаты труда работникам МВД уже в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Государственной думы.
Министр также рассказал, что он совместно с МВД проработал предложения по источникам. Часть из них уже реализована в поправках – около 30 млрд руб., подчеркнул Силуанов. По словам министра, остальные источники финансирования прорабатываются в правительстве РФ. Предполагается, что инициативу представят на рассмотрение Госдумы в течение текущего года.
26 мая Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 7,6%. Первоочередные социальные обязательства, в том числе индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, сказал он. Несмотря на пересмотр макроэкономических показателей, включая снижение прогнозируемой цены на нефть, правительство обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заверил министр финансов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Силуанов тогда пояснил, что дополнительные средства, полученные за счет роста ненефтегазовых доходов, будут направлены на повышение социальных выплат. Это включает индексацию зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, пенсий, стипендий и других выплат.