Силуанов анонсировал повышение зарплат сотрудников МВД в 2025 году

Министр также рассказал, что он совместно с МВД проработал предложения по источникам. Часть из них уже реализована в поправках – около 30 млрд руб., подчеркнул Силуанов. По словам министра, остальные источники финансирования прорабатываются в правительстве РФ. Предполагается, что инициативу представят на рассмотрение Госдумы в течение текущего года.